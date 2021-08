Kromě podrobného pohledu na nejrozmanitější půdní živočichy, mikroorganismy a složky půdy pomocí moderních binolup a mikroskopů se mohou návštěvníci těšit na další zajímavé ukázky, např. na demonstraci „vůně“ půdy (organická sloučenina geosmin) či na navrhované nové stavební materiály, vytvořené z bahna, přesněji řečeno ze sedimentů ze dna rybníků či nádrží.

Biologové na svém stanovišti také představí dvě nové knihy: Aplikovaná ekologie a Živá půda – praktický manuál. Autoři Jan a Jaroslava Frouzovi ve své unikátní publikaci Aplikovaná ekologie z nakladatelství Karolinum upozorňují na to, že nelze ignorovat vliv člověka na ekosystémy. Kniha se zaměřuje zejména na vlivy zemědělství, lesnictví, rybářství a lovu volně žijících zvířat. Autoři popisují environmentální dopady zvyšování produkce v těchto odvětvích a přináší návrhy, jak lze dosáhnout její udržitelnosti. Představení knihy se uskuteční u stánku Biologického centra AV ČR ve dnech 26. až 28. srpna. Během těchto tří dnů vždy v 11:00 a ve 13:45 autoři v krátké přednášce seznámí návštěvníky s vybranými environmentálními aspekty zemědělství, lesnictví a rybářství, popsanými v knize. Bude možné si zde knihu koupit, diskutovat s autory, případně si nechat knihu od autorů podepsat.

I další knižní novinka se věnuje především zemědělství. Živá půda – praktický manuál od Miloslava Šimka a kolektivu autorů právě vychází v Nakladatelství Academia. Tato kniha se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, věnuje se managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, dále se zaměřuje na fyzikální, chemickou a biologickou degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečistěných a poškozených půd. Manuál přináší praktické informace a poskytuje vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou totiž základem fungující půdy. Miloslav Šimek knihu představí, podobně jako J. Frouz, v krátkých přednáškách v neděli, pondělí i úterý 11:00 a 13:45.

Na živitelce nebude chybět ani velkoformátová výstava s názvem Bez půdy to nepůjde. Jejím cílem je upozornit na to, jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. Zájemci se na výstavě např. dozvědí, kolik je na světě i u nás půdy, nebo jak se za posledních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě pak doplňuje několik příkladů z výzkumu českobudějovických půdních biologů.

Program na stanovišti Biologického centra AV ČR:

Ve dnech 26.8. – 28.8. ukázky v Mobilní laboratoři:

vůně půdy a ochrana proti patogenům, rybníky a produkce skleníkových plynů, kulturní krajina a ekosystémové služby, stavební materiály z bahna, izotopová detektivka – co nám izotopová analýza prozradí např. o kvalitě potravin,

vždy v 11:00 a ve 13:45 – představení knihy Aplikovaná ekologie, diskuse s autory

Ve dnech 29.8. – 31.8. ukázky v Mobilní laboratoři:

půda jako biochemická laboratoř a zpracovna organických odpadů, půdní organismy, kompostování, význam organické hmoty v půdě, půdní mikrobiom a jedno zdraví

vždy v 11:00 a ve 13:45 – představení knihy Živá půda – praktický manuál, diskuse s autorem

Po celou dobu Agrosalonu Země živitelka:

velkoformátová výstava Bez půdy to nepůjde.

Daniela Procházková, BC AV ČR