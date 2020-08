Mimořádné opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje pro Prachatice a obce, pro které Prachatice provádějí rozšířenou působnost, platí stále. Změna barvy v semaforové mapě České republiky pro covid-19 nemá na opatření žádný vliv.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Archiv

Deníku to před malou chvílí potvrdila Kvetoslava Kotrbová, šéfka jihočeských hygieniků. Připustila, že hygienici zvažují jeho možné zrušení. "To ale bude možné až poté, co zasedne bezpečnostní rada Jihočeského kraje. Nejbližší termín jednání je pondělí 17. srpna. Do doby než opatření zrušíme, jsou platná v plném rozsahu," doplnila.