Jedinečné divadlo ze života Ježíše viděli diváci v sobotu v Hořicích na Šumavě.

První Hořické pašijové hry. | Foto: Pavel Sojka

Tradici dlouhou dvě stě let má jedinečné pašijové divadlo, které se řadí mezi nejstarší v Evropě. Obnovit Hořické pašijové hry se podařilo Společnosti pro obnovu pašijových her. Jeho předsedou je Miloš Pimpara, který ztvárňuje druhou největší mluvenou roli, velekněze Kaifáše, který se podílel na odsouzení Ježíše. „Za deset let působení u divadelníků jsem si prošel mnoha rolemi,“ říká. Pašijové hry pod režijním vedením Jakuba Barana jsou k vidění jednou do roka právě v Hořicích. „Jsme jeden z mála souborů v Evropě, kteří dokázali udržet tradici pašijových her,“ dodává principál divadelníků s tím, že o představení mají zájem i jiné obce v republice, ale soubor se drží tradice a hraje výhradně na své domovské scéně. „Výjimečně pak v České Krumlově,“ vzpomněl.