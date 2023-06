Sanitka na parkovišti na Malém náměstí nebyla nedávno jen tak bez důvodu. Lékaře tam pozvali z prachatického Preventu. Bezplatně testovali zájemce na nemoci.

Bezplatné testování v Prachaticích.Zdroj: Prevent 99Podle slov Kateřiny Malečové Sukové dorazilo jedenadvacet lidí. V odběrové sanitce se testovalo na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. Všechny nákazy, které byly odhaleny, byly žloutenky typu C. „U pěti z testovaných byla odhalena žloutenka,“ poznamenala Kateřina Malečová Suková. V případech, kdy test vyšel reaktivní, byla v sanitce odebrána žilní krev a poslána na rozbor do národní referenční laboratoře. „Pokud vyjde test reaktivní, pak se výsledek potvrzuje ještě v laboratoři,“ vysvětlila.

Mobilní testování pro veřejnost zajišťoval PREVENT 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Kampaň testování finančně podpořila společnost AbbVie.