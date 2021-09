Základ “Běhu svobody” položili Prachatičtí běžci v roce 1990 ihned po pádu Železné opony během z Prachatic do Pasova. "Letošní ročník je jiný v tom, že se k běžcům přidají další běžci z obcí ležících na trase Zlaté stezky, a to z Volar i z Českých Žlebů," upřesnil organizátor a maratonský běžec Jan Kocourek . Akci společně podporuje město Prachatice, město Volary, obec České Žleby a Stožec a partnerské město Grainet.

Běh svobody 2020 z Grainetu do Prachatic. | Foto: Jana Kocourková

