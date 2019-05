Vimperk - Jsou různé možnosti, jak symbolicky připomenout celosvětovou kampaň Světového dne bez tabáku.

My jsme se pro letošek rozhodli pro pěší turistiku. Pojďte tedy s námi do přírody. V pátek 15.30 hodin se sejdeme u horní kašny na náměstí a příjemnou procházkou přes „Branťák“ a kolem sluneční elektrárny dojdeme až k Penzionu Šumavous. Tam pro nás bude připraven táborák. Každý účastník, obdrží zdarma něco dobrého do batůžku a na opékání. Jen pro pořádek, případné cigarety nechejte doma.