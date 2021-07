Podle hejtmana Jihočeského kraje a zároveň předsedy Asociace krajů České republiky (AKČR) Martina Kuby chtějí příští týden vyčlenit některé dny jako bezregistrační v očkovacím centru na českobudějovickém Výstavišti. „Chceme k těmto účelům využít jednorázovou vakcínu Jonson & Jonson, protože si myslíme, že tím urychlíme očkování, lidé se tak nebudou muset obsazovat druhé termíny,“ vysvětlil.

Jestli je cílem naočkovat co nejvíce lidí, tak by tato metoda mohla být efektivní. „Minimalizujeme tím i počet vznikajících administrativních procesů,“ osvětlil volbu jednodávkové očkovací látky.

Půjde o první Očko, kde bude umožněno očkování bez registrace. „Zatím se tato možnost řeší jen ve velkých městech. Padesát procent lidí se dle mého názoru dostavuje na očkování v Chodově, protože si jde pro druhou dávku, kterou zde dostanou dříve, než v plánovaném registračním systému,“ míní.

Na jihu Čech to tak vyzkouší a připraví možnost i pro obyvatele našeho kraje. „Chceme, aby očkování probíhalo za standardních procesů, vyčleníme jeden nebo dva odbavovací vstupy pro lidi bez registrace. Uděláme to ve dny, kdy v Očku není tak plno,“ popsal svou vizi Martin Kuba.

Bez registrace se mohou lidé očkovat už asi dva měsíce u svých praktických lékařů. „To přece není žádná novinka,“ uzavřel hejtman.

Očkování bude zahájeno ve středu, 28. července 2021 od 9:00 hodin a bude probíhat až do 19:00 hodin. Dále v pátek, 30. července od 15:00 hodin do 19:00 hodin a v sobotu 31. července 2021 od 9:00 hodin do 19:00 hodin. Poslední očkování v daný den je zahájeno vždy nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby stejně jako při očkování objednaných osob.



Další termíny budeme sdělovat dle zájmu na webových stránkách Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice. Otevření dalších termínů pro zájemce bez registrace je také závislé na dostupnosti očkovací látky Janssen.



Zdroj: Jihočeský kraj