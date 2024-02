Cena pohonných hmot by prý mohla ještě stoupat. Analytici ale nepředpokládají, že by se měla přehoupnout přes čtyřicetikorunovou hranici. Vývoj ceny paliv by mohly zvrátit posilující americký dolar, vysoké ropné zásoby v USA a také nižší poptávka po ropě.

Dálnice D3 je u hranic s Rakouskem. Z okolí Dolního Dvořiště je obří staveniště

Zvyšování cen se týká i Prachaticka. Ještě ve středu 28. února se ale našla místa, kde litr paliva stojí pod 37 korun.

O dost dražší mají ceny paliv v sousedních státech. Ukazuje to srování cen Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Poslední srovnání z 19. února 2024 říká, že v Česku šlo průměrně koupit litr benzinu za 38,20 koruny a litr nafty za 38,56 koruny, v sousedním Německu stál litr benzinu 46,63 koruny a litr nafty 44,93 koruny.