Cílem 4. ročníku akce Charity Day, která se v rámci Benátské noci koná, je získat co největší finanční částku. „Jejím příjemcem bude letos majitel volyňského pivovaru, přesněji pivovarského komína. Právě na něm se již pár let nachází hnízdo čápů bílých. Komín je však stářím a vlivem počasí v havarijním stavu a je potřeba ho zachránit, aby tady měli čápi i nadále možnost hnízdit a vyvádět mladé. Proto se bude město Volyně prostřednictvím Nadačního fondu města Volyně společně s majitelem objektu pivovaru podílet na opravě a renovaci komínu,“ uvedl starosta města Volyně a člen správní rady Nadačního fondu města Volyně Martin Červený. Celkové předpokládané náklady na opravu pivovarského komína se podle něj očekávají ve výši přibližně půl milionu korun.

Na záchranu komína, na kterém se nachází hnízdo čápů bílých, půjde veškerý výtěžek z Benátské noci. Lidé už jen tím, že zaplatí vstupné na akci. Ale pokud budou chtít, mohou v kase nechat i vyšší částku, případně si zakoupit upomínkové předměty. Finanční dar lze zaslat i na účet nadačního fondu, který je: 293364392/0300, do poznámky uveďte heslo: KOMÍN. Pro platbu QR kódem najdete potřebné informace ZDE.

V rámci Benátské noci se Charity Day koná letos již čtvrtým rokem. Loni šly získané prostředky pro Tělocvičnou jednotu Sokol Volyně, konkrétně na návrat soch sokolů na budovu volyňské sokolovny. „Konečný příspěvek Nadačního fondu města Volyně byl ve výši 180 tisíc korun, což umožnilo uhradit alespoň část nákladů na „vzlet“ čtyř nových sokolů na původní místa,“ dodal Martin Červený s tím, že doufám, že i letos se podaří pro dobročinné účely vybrat alespoň stejnou částku jako v loňském roce.

Podrobnější informace z předcházejících ročníků Charity Day najdete na webových stránkách Nadačního fondu města Volyně.

PROGRAM BENÁTSKÉ NOCI: - Od 15 hodin se můžete těšit na Aquaroller na hladině volyňské plovárny, vodní fotbal, nafukovací fotbalový terč nebo skákací hrad, nebude chybět ani výtvarná dílna a fotokoutek.

- Po celý den je možné se zúčastnit volejbalového a beachvolejbalového turnaje.

- V odpoledních hodinách je na programu divadlo Petra Záleského, přednáška a beseda o volyňských čápech, zahraje kapela Netopim se a DJ Jiří Kříž.

- Akci zakončí tradiční volyňský placák a půlnoční ohňostroj.

O čápech z Volyně

Vůbec první zmínkou o čapím hnízdě ve Volyni se datuje do 17. století, kde hnízdili čápi na střeše zdejšího kostela. Pak se dlouho nic v záznamech neobjevuje. Další záznamy o čapím hnízdě jsou už v pozdějších letech, kdy záznamy určují v roce 1979 - 1986 čapí hnízdo na domě ve Slovenské ulici č. p. 82 ve výšce 7 metrů nad zemí (bývalý objekt firmy Tekton). V roce 1982 bylo obsazeno párem

s neznámým výsledkem hnízdění. Jiné další výsledky monitoringu hnízdění nejsou známé.

Čáp bílý je v Evropě široce znám díky stavění velkých hnízd na lidských stavbách jako jsou opuštěné komíny, střechy budov, kostelní věže, nebo sloupy vysokého napětí. Je zvláště chráněným druhem.

Čápi přilétají koncem února, začátkem března. Jelikož už někteří nelétají až do Afriky, přilétají už opravdu brzy. Do Volyně přilétají (podle záznamů) kolem 8. března. Odlétají v polovině srpna. Počet mláďat se odvíjí od toho, kolik mají dospělí potravy. Pokud je hojnost potravy veliká, i dobré počasí, mohou mít až 5 mláďat, ale to je dost ojedinělé. Největší zdroj potravy jsou hraboši, hadi, žáby, ale také ryby a jiní drobní živočichové. Vliv počasí je také důležitý, jelikož byly roky, kdy byla zima, deště a mláďata to nepřežila. V průměru odchovají tak 2 až 3 mláďata.

Čápi se dožívají se volné přírodě podle odborných časopisů 12 let, ale jsou samozřejmě výjimky. Ve Volyni měli samici, které bylo 19 let. Dostala jméno Cecilka. Létala sem 5 let a byla partnerkou samce, který sem létá od roku 2016 a stále se vrací, i když už má novou partnerku. Dostal jméno Hans, jelikož se narodil v Německu u švýcarských hranic, přesněji ve městě Unterbaldingen. Letos ovšem Hanse a jeho čapí partnerku vystřídal na hnízdě komína zatím neznámý pár.

Nynější hnízdo na pivovarském komíně ve Volyni, není přesně datované a bohužel není znám pamětník, který by přesně řekl, kdy byla podestýlka pro hnízdo usazena.

Zdroj: Nadační fond města Volyně