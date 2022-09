S partou běžců Miloš Beneš vybíhá pravidelně každou neděli. V týdnu ale trénují každý sám. "Běhám třikrát týdně a i s nedělním výběhem mívám něco kolem padesáti kilometrů," říká Miloš Beneš. Parta běhá maratony, půlmaratony i kratší tratě v rámci Jihočeské běžecké ligy nebo běhy. "To bývá kolem deseti, patnácti kilometrů," dodává. V nejbližších měsících by si chtěl Miloš Beneš vylepšit maratonský čas. Před dvěma lety uběhl Třeboňský maraton, další ročníky pak zrušil covid-19. "Mám stanovený svůj cíl, do kterého mi teď chybí dvanáct minut. Takže bych to chtěl ještě jednou zkusit, ale uvidíme," pohrává si s myšlenkou na další maraton.

Připojit se k běžcům Pod Dubovým vrchem může úplně každý. Stačí být v neděli na startovní čáře U Střelnice. Začátečníci nemusejí běžet celou trasu s dlouholetými a zdatnými běžci. "Stane se, že se někdo po určitém počtu kilometrů odpojí, nikoho nenutíme, ale jsme rádi za nové běžce," říká. Potkat Miloše Beneše na tankovce není nic neobvyklého. Běžci začátečníci se s ním mnohdy jen pozdraví, jindy zase dostanou radu, jak si na běh zajít. "Někdy mi to nedá a snažím se poradit, jak držet ruce či tělo, prostě jsem učitel," směje se a dodává, že často je také rozhodčím při dětských atletických soutěží a i tam předává dlouholeté sportovní zkušenosti. Říká, že nejdůležitější na běh jsou kvalitní boty. Takových prý je už dnes dostatečné množství a dobré boty pro začátečníka, který ještě neví, zda běhání bude jeho koníčkem, se dají sehnat i kolem tisícikoruny. "V případě oblečení by začátečník by měl mít několik vrstev, aby zjistil v průběhu běhu, co mu vyhovuje. To si prostě každý musí vyzkoušet sám, podle rychlosti běhu, počasí i reakce těla," vysvětluje.

Důležité je podle podle Miloše Beneše dodržet pitný režim. "Tělo vodu potřebuje. V případě začátečníků se říká, že do pěti kilometrů by to měl zvládnout, ale následně musí tekutiny doplnit v potřebném množství," vysvětluje s tím, že zkušenější běžec může zvládnout i deset kilometrů. "Ale nemusí to platit pro všechny, každé tělo reaguje jinak," upozorňuje. Úplný začátečník by navíc neměl vyrazit hned do ostrého běhu. Miloš Beneš doporučuje začít s takzvaným indiánským během, tedy střídání rychlé chůze a běhu. Napoprvé prý stačí pouhý kilometr a postupně přidávat metry. "Následně by měl přejít i do mírného klusu a časem začít zvyšovat intenzitu," vysvětluje s tím, že kilometr by měl začátečníkovi trvat přibližně sedm minut. Klíčová myšlenka je, že dotyčného musí běh bavit a musí z toho mít dobrý pocit a uspokojení. "Prostě se nesmí odrovnat a pak se dávat tři dny dohromady," uzavírá.