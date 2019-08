Prachatice – Za dveře prachatického plaveckého bazénu se v pátek odpoledne vůbec poprvé mohla podívat veřejnost.

A to od doby, kdy začala jeho rozsáhlá rekonstrukce. A že se bylo na co dívat, potvrzovali i samotní návštěvníci komentovaných prohlídek. „Je to velká změna,“ uvedla Marie Bednárová a nešetřila chválou. „Pracovala jsem tu, takže ty změny opravdu vidím,“ poznamenala. Také Pavlína Kolínová byla s rekonstrukcí spokojená. „Už se vážně těším, až bude bazén otevřený a s dětmi vyrazíme. Líbí se mi to moc,“ řekla.