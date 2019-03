Volary – Správa sportovních zařízení (SSZ) města Volary má novou ředitelku.

Po výběrovém řízení a souhlasu radních byla do funkce ředitelky jmenována Milena Papoušková Sipplová. Ta 7. května vystřídá Evu Dočekalovou, která ve funkci ředitelky působila od roku 2004. „Celkově mám za sebou ale devatenáct let. Do roku 2004 jsme spadali pod Technické služby a já byla ve funkci vedoucí,“ uvedla včera ke svému působení Eva Dočekalová. V květnu odejde do penze.