S napouštěním se začalo minulý týden. Petr Bayer, stavební dozor, řekl, že ukázala, kde je třeba bazén více utěsnit. „Proto se zkouška dělá a je dobře, že jsme zjistili, kde voda, byť jen drobně, prosakuje. Nejedná se o žádné proudy vody, jen pár kapek, ale ani to nesmí být,“ vysvětlil ke standardnímu postupu, kterému se odborně říká zátopová zkouška, Petr Bayer.



Ve chvíli, kdy zkouška odhalí sebemenší problém, je bazén vypuštěn. „Jakmile bude nedostatek odstraněn, musí se bazén znovu na čtrnáct dní napustit vodou. Pravidlo je takové, že voda v bazénu musí stát dva týdny bez toho, aby prosákla jediná kapka,“ popsal.



Vody je v bazénu až po okraj. Tedy více, než v něm bude za plného provozu. „Je nutné, aby byl plný tlak vody, takže je tu voda centimetr pod hranou bazénu,“ řekl Petr Bayer. Teprve poté, co bude jistota, že se skrz izolaci bazénu nedostane ani kapka, přijde řada na jeho obložení. Odhadovat přesný termín, kdy se pustí obkladači do práce, zatím není možné.