Prachatice - Ušetřit náklady na provoz plaveckého bazénu chce ředitel Sportovního zařízení Prachatice Jaroslav Černý.

Prachatickému deníku potvrdil, že připravuje nákup kogenerační jednotky do kryté haly. „O kogeneraci diskutujeme od roku 2006, když přestala fungovat ta původní," popsal situaci Jaroslav Černý s tím, že zastupitelé nikdy neuvolnili na nákup nového zařízení peníze. Teď se to může změnit, protože rozhodnout o investici do kogenerační jednotky zastupitelé mají už v pondělí 25. března.



V případě jejich souhlasu by už v září mohl být provoz plaveckého bazénu o nižší. „Instalaci zařízení bychom nechali provést v době letní odstávky krytého bazénu," má jasno ředitel Černý.



Snížení nákladů za teplo v bazénu by ale mohlo znamenat zvýšení ceny za teplo pro všechny obyvatele města, kteří teplo nakupují od Tepelného hospodářství.



Podle propočtů by bazén přestal brát 1350 GJ ročně, což je spotřeba dvou panelových domů. „V případě investice do kogenerace, bychom snížili příspěvek na provoz sportovního zařízení. To tedy nevydělá a prodělají všichni ostatní tím, že budou mít cenu tepla vyšší, " řekl starosta Martin Malý.



Ujistil, že o kogeneraci, se kterou šest let vedení města váhá, chce diskutovat na pracovním jednání zastupitelů a zjistit názor všech.

Prachatická plavecká hala odebírá plus mínus 3000 GJ tepla ročně od společnosti Tepelné hospodářství za plnou cenu. Instalací kogenerační jednotky by mělo Sportovní zařízení ušetřit přibližně milion korun. Jednotka navíc vyrobí i elektřinu. Cena za instalaci kogenerace je stanovena na zhruba 2,2 milionu korun.