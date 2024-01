Německý týden hněvu pokračuje. Protesty zemědělců neustávají. Blokády na silnicích, nájezdech na dálnicích či hraničních přechodech pokračují. Ve středu 10. ledna budou zřejmě opět masivnější.

Doprava na hraničním přechodu Strážný stojí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Zatím největší protest na bavorsko-jihočeské hranici se odehrál v pondělí. V půl páté ráno farmáři zablokovali hraniční přechod Strážný – Philippsreut tak, že tudy do půl jedenácté odpoledne neprojelo ani kolo. Kolona aut se táhla od hranic až k bývalé rotě, zhruba jeden a půl kilometru. Pendleři diskutovali na benzinkách u kávy, jak se dostat do práce, ale valná většina se otočila a vracela se zpět domů. Zemědělskou techniku rozehnala německá policie. Zemědělci se ale nevzdali a blokovali alespoň silnice pomalou jízdou či rozmístěním strojů na kruhových křižovatkách a parkovištích. V pondělí kolem čtvrté odpoledne chtěli ještě zastavit provoz u českých hranic, ale to jim policisté nedovolili, a tak plynulou jízdou provoz zpomalili na třicítku a do předem stanovených pěti hodin odpoledne prostě jen tak brázdili B12, nejfrekventovanější silnici z Bavorska do Čech. Deník Passauer Neue Presse uvádí, že v pondělí se protestního týdne v Bavorsku účastnilo na 75 000 zemědělců, konalo se více než 400 protestních akcí proti plánům spolkové vlády snížit dotace. Po celé zemi podle informací PNP.de jezdilo kolem 54 000 traktorů a zástupci jiných ekonomických sektorů se sešli, aby vytvořili „širokou alianci“ proti semaforové politice.

Úterní ráno bylo sice dost mrazivé, ale ani to farmáře neodradilo od toho, aby provoz před českou hranicí zase zastavili. Silnici traktory zablokovaly kolem půl páté ráno, ale jen na zhruba půl hodinky. „Druhý den protestů farmářů byla v úterý v Bavorsku částečná dopravní omezení. V Dolním Bavorsku podle policejní mluvčí způsobila kolona asi 20 traktorů dočasné zastavení provozu poblíž hraničního přechodu Philippsreut (okres Freyung-Grafenau),“ napsal německý deník PNP.

Jisté je, že nejen němečtí zemědělci hodlají protestovat až do pondělí 15. ledna. Ve středu 10. ledna se k nim připojují strojvedoucí. PNP.de odhaduje, že: „Cestující Deutsche Bahn se budou muset od středy opět připravit na mnoho zrušených vlaků. Tentokrát budou účinky pravděpodobně závažnější než při nedávné varovné stávce. Zvlášť regionální doprava by mohla být vážně zasažena.“ Stávka na německé železnici by měla trvat do pátku. Práci by měli zastavit zaměstnanci Deutsche Bahn i železničních společností Transdev a City-Bahn Chemnitz.

Mezi pendlery se proslýchá, že zemědělci se opět ve středu ráno chtějí vrátit na silnici k hraničnímu přechodu s Českem a příjezd do země od jihočeského Strážného blokovat. Masivnější protest na středu ohlásili hned v pondělí. Přesné informace nikdo nezná, prosakují jen pozvolna, ale s téměř stoprocentní jistotou bude ve středu 10. ledna hranice zablokovaná znovu a prý co nejdéle to půjde.

Zpravodajský portál Münchener Merkur informuje o protestním týdnu farmářů s tím, že pondělní akce byly většinou poklidné. Více najdete ZDE.