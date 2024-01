Němečtí farmáři splnili, co slíbili. Do stávky se připojili i ti Bavorští. Hraniční přechod Strážný je zablokovaný. Dlouhé kolony aut stojí na silnici po obou stranách hranice. Přes hranice projet nelze.

Doprava na hraničním přechodu Strážný stojí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

První traktory a další zemědělská technika se na hranicích s jihem Čech se před na německé straně hranice objevily už kolem půlnoci. V té chvíli byl ale ještě průjezd do Bavorska možný. Zhruba od pěti hodin pondělního (8. ledna) rána už ale neprojede vůbec nikdo. Od zastavení provozu na německých silnicích farmáře neodradil ani mráz. Teplota na hraničním přechodu v pondělí ráno klesla pod mínus deset stupňů.

Doprava na hraničním přechodu Strážný stojí.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováNejen farmáři, ale také zástupci dalších průmyslových odvětví protestují proti spolkové vládě. Jediný jihočeský hraniční přechod s Bavorskem Strážný – Philippsreut zablokovaly tři desítky strojů. Kolona na české straně má několik kilometrů. Táhne se od přechodu kolem bývalé roty. Stojí kamiony i osobní auta. Mnozí pendleři se do práce nedostanou vůbec, jiní s velkým zpožděním. Blokáda německých silnic je v pondělí naplánována od půl páté ráno do zhruba páté odpoledne. Už včera někteří čeští pendleři dostali od svých německých zaměstnavatelů volno. Ti, co vyrazili, buď trpělivě stojí v koloně, nebo se vracejí domů. Projet se povedlo podle všeho jen několika zdravotníkům. Zemědělci jim uvolnili cestu po prokázání průkazem zdravotníka.

Neprůjezdné jsou i další hraniční přechody na západě Čech. Na mnohé silnice pak zemědělci vyklopili hromady hnoje, aby znemožnili průjezd. Většinou je ale možné je objet a pokračovat v cestě.

Němci budou v pondělí stávkovat, vypadá to na chaos v dopravě a zavřené hranice

Pendleři, co se vracejí z noční směny, vyčkávají, zda je blokující farmáři nechají projet domů. Podle dostupných informací může blokáda silnice před českou hranicí trvat klidně minimálně do dnešního podvečera, spíše až do zítřejšího rána. Další zátaras na silnici B12 je podle jejich slov mezi Hinterschmidingem a Freyungem, nedaleko firmy Auto Toha. Demostraci pak stávkující plánují během dopoledne ve většině měst. Jedním z nich bude i Waldkirchen.

Protesty Němci plánují na celý týden. Vyvrcholit by měli v pondělí 15. ledna.