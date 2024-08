Prvních dvacet vzal do mnichovského restaurantu, dalších 20 do jeho domovského Norimberku. Všem to vylepšil červeným tričkem s nápisem Söder Kebab a pro ty, kteří nebyli vylosováni, nachystal dalších 500 kousků. Musejí se o ně ale přihlásit na webové stránce CSU s uvedením adresy a uživatelského jména na instagramu nebo tiktoku… Také díky jeho dönerové kampani dosáhl počet jeho followerů už 583 000.

Na Javorové túře

Čtyřicátý arberský cyklistický maraton po Bavorském lese pořádaný Veloclubem Ratisbona (VCR) měl nejvyšší účast za posledních deset let – celkem 5540, o 1100 víc než loni. Bylo vypsáno deset tras, čtyři pro závodní kola, čtyři pro MTB, jedna pro rodiny (56 km), jedna poprvé pro univerzální gravel-kola, s nimiž vyjelo 220 borců… Nejdelší trasa pro závodní kola byla 243 kilometrů s převýšeními 3636 metrů. Vedla z Řezna přes Falkenstein, Cham, Bad Kötzting, Bodenmais, Drachselried, Viechtach, Kolmberg, Asha, Falkenfels, Saulburg a přilákala přes tisíc jezdců. Vyjeli v neděli krátce před šestou hodinou, nejrychlejší byli zpátky v cíli na řezenském Dultplatzu v poledne…

Na startu k Javoru.

V sobotu odpoledne absolvovalo 63 cyklistů nostalgickou jízdu na 60 km jako reminiscenci na první ročníky (pokud možno v původních dresech). Nejstarším byl 80letý Gottfried Mayer z Řezna na kole ze 60. let trikotu s nápisem „RRC 1949 Regensburg“, který už dlouho neexituje… Sjel si také dvojnásobný mistr světa v rallye Walter Röhrl (77). Po dvouapůlhodinové jízdě řekl: “Dřív jsem byl rád, když jsem viděl kopec, a teď z něj mám strach…” Barbara Wilfurthová, do loňska předsedkyně bavorského svazu cyklistiky, jela na svém 35 let starém zlatém oldtimeru (“Tenkrát stál 140 000 marek, víc než malé auto, a teď jsem ho za 300 eur nechala opravit, protože už 20 let stál ve sklepě…”).

Pro ilustraci jsme vybrali na náš web snímek nejstaršího účastníka, 80letého Gottfrieda Mayera (zdroj DK). Hledali jsme ještě někde výsledky tohoto maratonu, až nám na dotaz včera napsal pan Axel Rösler: Milý Deníku, na Javorském cyklomaratonu se časomíra neprovádí, takže vám zde nemůžeme dát žádné výsledky. Doufáme, že jste si to s námi užili. Mnoho pozdravů z Regensburgu!

Veterán Gottried v pohodě Javor ušlapal!