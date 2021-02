"Čtrnáct antigenních rychlostestů bylo pozitivních," upřesnil s tím, že mezi PCR testy z celého okresu Freyung - Grafenau vyhodnotily laboratoře 64 pozitivních výsledků. Tiskové oddělení okresu Freyung - Grafenau dodává, že nerozlišují, zda šlo o lidi z Česka, Německa nebo jiného státu Evropské unie.

Od neděle 14. února jsou hranice do Německa zcela uzavřené. Pendleři z Čech mohou do práce denně dojíždět jen v případě, že pracují jako zdravotníci či pečovatelé a nebo řidiči kamionů. Výjimku mají také lidé ze systémově důležitých profesí. O tu ale museli jejich zaměstnavatelé požádat příslušný okresní úřad. Karl Matschiner potvrdil, že žádost na úřad Freyung - Grafenau podalo 115 firem pro celkem 745 zaměstnanců. "Šestatřicet firem vůbec o výjimku žádat nemuselo. Opatření se jich vůbec netýkala, protože šlo o již dříve povolené profese jako lékaři a zdravotníci. Padesát osm žádostí úřad schválil a jejich tři sta čtyřicet zaměstnanců zařadil mezi systémově důležité," uvedl Karl Matschiner.

V každé páté společnosti nebo firmě v Bavorsku skončili podle informací Karla Matschninera, zaměstnanci z Česka. Do Bavorska totiž mohou po zpřísnění opatření vstupovat pouze přeshraniční zaměstnanci, kteří pracují v „systémově relevantních“ společnostech. Z průzkumů Obchodní a průmyslové komory Dolního Bavorska pak vyplývá, že zpřísnění opatření postihlo až sedmdesát procent příhraničních firem. Část z nich dokonce musela svou činnost zastavit úplně.

Správci příhraničních okresů v Bavorsku proto zaslali ministerskému předsedovi Söderovi a kancléřce Merkelové svou vlastní koncepci, v níž navrhují, jak co nejlépe kontrolovat šíření koronaviru a zároveň zajistit životaschopnost příhraniční ekonomiky. Mezi aktéry dopisu s názvem Zabezpečení a perspektivy východního Bavorska je také Sebastian Gruber, správce okresu Freyung - Grafenau, který jako jediný z bavorského příhraničí sousedí s jihem Čech.

Správci bavorských okresu ujišťují, že rozšiřují kapacity pro testování nejen pendlerů, ale i lidí v Bavorsku a v té souvislosti žádají, aby pendleři mohli vstupovat do Bavorska s podmínkami jako je negativní test každých nejméně osmačtyřicet hodin a zároveň chtějí zajistit, aby se pendleři nezdržovali jinde než na svém pracovišti. Cílem je podle nich udržení ekonomické síly a konkurenceschopnost bavorských společností podél českých hranic.

Jednou z podmínek je také koncept očkování s tím, že rozšíří očkovací kapacity a žádají, že pokud není možné rychlé vyočkování dávek, které už Německo má, v jiných regionech, aby se přesunuly právě do bavorských příhraničních oblastí. Markus Söder už v pondělí slíbil do příhraničních oblastí tisíc dávek vakcíny právě do Bavorska. Mělo by jít o vakcínu AstraZeneca, kterou Německo aplikuje pouze lidem mladším 65 let. AtraZenecu tak Bavorsko s největší pravděpodobností použije na přednostní očkování pedagogů.