Národní park Bavorský les zve v neděli 28. července milovníky přírody na přeshraniční pěší túru do Národního parku Šumava v doprovodu lesního průvodce Steffena Kriegera.

Autobus zájemce nejprve odveze do Antýglu, kde túra začíná. Z Rokyty (Les pokladů) se skupina vydá podél tří bílých vodních toků a v nejnižším bodě túry zažije léty prověřenou Turnerovu chatu. Nakonec se vydá pozoruhodným korytem řeky Vydry, kde výletníky čeká trasa dlouhá přibližně 14,5 kilometru, která překonává přibližně 350 výškových metrů.

Celodenní túra začíná v 9:15 hodin na parkovišti, K Samotám 77 v Železné Rudě. Občerstvení není plánováno. Proto kromě určité základní fyzické zdatnosti, vhodné obuvi a oblečení vhodného do počasí, je nutné mít svačinu a pití. Povinností je také občanský průkaz. Poplatek je 10 eur. Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit u průvodcovské služby národního parku (0800 0776650) co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin.