Prachaticko - Každý prodejce lihovin musí získat koncesi, bary a lékárny nevyjímaje.

Alkohol s rodným listem, nové kolky, koncese pro všechny prodejce lihovin a přísnější pravidla pro hostinské a barmany. Taková nová opatření jsou odrazem metanolové aféry, která předloni na podzim hýbala celou republikou.

Jak na to?- Podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin je nutné do 17. dubna 2014 na živnostenském úřadu. Jinak možnost prodeje lihovin zanikne.

- Vydání je zdarma.

- Ten, kdo o koncesi požádá, může v prodeji lihovin pokračovat do rozhodnutí o jejím vydání. V opačném případě právo prodeje zaniká.



Podle novely živnostenského zákona musejí mít všichni prodejci lihovin speciální koncesi. Nejen hostinští, ale i běžní obchodníci o ni musejí požádat nejpozději do 17. dubna letošního roku.



Na živnostenském úřadu v Prachaticích zatím na nápor zájemců teprve čekají. O koncese musejí požádat nejen hostinští či obchodníci s lihovinami, ale také lékárny nebo drogerie. „O vydání koncese zatím požádal malý počet podnikatelů," řekl Ilja Pinter, vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu v Prachaticích.



K vyřízení koncese jim stačí občanský průkaz a do 17. dubna licenci získají bez poplatku. „Požádat mohou zájemci i po termínu, ovšem bude to se správním poplatkem pět set korun," upřesnil vedoucí odboru.



Spolumajitel prachatického baru Byblos Václav Šimek věří, že získat koncesi nebude nic těžkého. „O podmínce víme. Na úřad se chystáme v nejbližších dnech. Termín nepropásneme," ujistil.



Jihočeští barmani však kritizují další nový požadavek státu, a to mít na jednom prodejním místě otevřenu pouze jednu láhev od každého druhu alkoholu.