Poslední česká sólová výstava Františka Jungvirta proběhla v roce 2022 ve Sklářském muzeu v Novém Boru, kde se symbolicky loučil se studijními lety. Od té doby vystavoval především v zahraničí, například v Itálii v rámci The Venice Glass Week (kolektivní výstava CZECH GLASS | FRAGILE) nebo Milan Design Week (kolektivní expozice Made by Fire, jež je nyní k vidění v Moravské galerii, a Doppia Firma). Loni vystavoval také ve švýcarském Bernu na Velvyslanectví České republiky a letos v curyšské Go-Green-Art Gallery. Nyní je možné jeho dílo spatřit v prachatické Galerii Neumannka na sólové výstavě Barevné linie.

Mezi designem a uměním

Název odkazuje k barevné pestrosti a ručně malovaným motivům, které jsou pro Jungvirtovu tvorbu typické. Před návštěvníky Galerie Neumannka se otevírá fantaskní svět plný barev, struktur a organických i ušlechtilých tvarů. Svět, v němž se nadsázka a hravost střídají s vážnějšími tématy a ukázkou řemeslné zručnosti. Ve své práci Jungvirt totiž nejčastěji využívá tradiční odkazy českého sklářství, kterým dodává nový výraz. S každým dílem se pak snaží posouvat technické a vizuální možnosti oboru, a to obvykle ve spolupráci se sklářskými mistry, brusiči a modeláři, kteří ve své oblasti patří mezi špičky.

Výstava představuje průřez aktuální tvorbou, a to nejen na poli designu. Kromě signifikantních váz Garden, k jejichž tvaru se Jungvirt opakovaně vrací, jsou zde zastoupena i díla na pomezí umění a designu. Mezi ně patří například nejnovější kolekce sběratelských váz Plush Animals, jež zdobí trojrozměrní drobní tvorové – ryby, žáby a ještěrky. Rozpětí Jungvirtovy činnosti zasahuje i do oblasti umění, která je pro něj stejně důležitá jako design a v jeho práci se obě roviny často prolínají. Volná tvorba je jeho únikem ze světa produktového designu do fantazijních sfér a experimentů, zde reprezentovaných uměleckými objekty ze série Fashion Glass. Všechny tři polohy, jež se nyní propojují v rámci jedné výstavy, pak nesou společného jmenovatele: barevné linie. Ty lze nyní prozkoumat v Galerii Neumannka, kde je výstava k vidění do 24. července.