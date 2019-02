Další místo, kde si klienti České spořitelny vyberou peníze, se chystá na sídlišti

Místo bankomatu ve Zvolenské ulici v Prachtaticích přibude nový zřejmě na sídlišti. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Miroslav Fuchs

Prachatice – Značně omezený výběr peněz z bankomatu mají už od února klienti České spořitelny v Prachaticích. K dispozici je pouze jediný bankomat v ulici Vodňanská.

V únoru mluvčí České spořitelny sliboval, že druhé výběrní místo bude za zhruba dva měsíce. Stále není. „Kolikrát sem běžím přes celé město i dvakrát za den, i když se snažím platit kartou v obchodech. Někde to ale nejde," uvedla včera Soňa Hádková z Prachatic, když si přišla vybrat peníze do Vodňanské ulice, aby mohla s malým synem na zmrzlinu. „A ještě tu bývá fronta. Mnohdy tu lidé také hodně nadávají. Já chodím pěšky. Ti, co přijedou autem, to mají ještě složitější, nejde tu najít místo na parkování," glosovala s tím, že ve frontě občas slyší i peprná slova. „Tuhle tu někdo říkal, že nový bankomat už měl být a pořád se nic neděje. Já osobně bych ho brala někde více v centru města, ideálně na Malém náměstí," řekla paní Hádková.

Mluvčí České spořitelny Marek Pšeničný na dotaz Prachatického deníku odpověděl, že bankovní ústav se dvěma bankomaty stále počítá, slíbené pořízení se ale o něco zpozdilo. Samotná instalace nového bankomatu v Prachaticích by se podle jeho slov mohla uskutečnit v květnu. „V této chvíli vybíráme firmu, která bankomat nainstaluje," ujistil. Nový bankomat ale nebude blíže centru města, jeho instalace se chystá na náměstí Přátelství.