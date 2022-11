„Šlo o letošní poslední investici do zvelebování našich osad,“ řekl vimperský místostarosta s tím, že o realizaci se postarala společnost z nedalekého Buku.

Nová komunikace v Korkusově Huti vyšla na přibližně milion korun. A nešlo o jedinou investici do zvelebování vimperských osad. Zhruba před měsícem skončila další z etap rekonstrukce kaple v Bořanovicích. „Rozpočet pro příští rok momentálně připravujeme, ale s investicemi do osad počítáme i nadále,“ ujistil Zdeněk Kuncl. Například bořanovickou kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova čekají ještě opravy interiéru. Podle informací Aleny Szabové z odboru investic a údržby by k nim mělo dojít příští rok.