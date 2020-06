Spring Classic odstartuje z Písku a trasa vede přes Strakonice, Volenice a Kašperské Hory na Modravu. Poté účastníci pojedou přes Kvildu a Kůsov do Stach a před 14. hodinou zavítají na Javorník, kde po krátké pauze k občerstvení absolvují měřenou zkoušku z kopce s vypnutým motorem.

Krátce před půl třetí začnou posádky klasických aut přijíždět přes Vrbici do Vacova. Nejzajímavějším místem pro jejich sledování bude autobusové nádraží, kde absolvují další test přesnosti. Úkolem účastníků bude projet vytýčeným úsekem dle stanoveného rychlostního průměru a získat co nejméně trestných bodů. Dále budou pokračovat do Přečína, Chvalšovic a Vacovic.

Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby všech přihlášených vozidel se zastavil na hodnotě 1974. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Maserati, Austin Healey, Rolls-Royce, DeLorean, Porsche, Alfa Romeo nebo Triumph. Nejstarším strojem na trati by měl být Jaguar XK 120 OTS z roku 1952, silně zastoupena jsou 60. a 70. léta minulého století, když auta vyrobená v tomto období tvoří dvě třetiny účastníků.

Více informací včetně kompletního přehledu obcí na trase s časy průjezdu najdete na oficiálních internetových stránkách www.springclassic.cz.

Pavel Kacerovský, ČK motorsport