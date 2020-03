V souvislosti s preventivními opatřeními spojenými se šířením koronaviru upravuje Arriva na základě požadavků jednotlivých objednavatelů provoz spojů v některých regionech.

Zároveň pozastavuje do odvolání provozy některých linek. Pozastavení provozu se týká též autobusové linky 137443 Praha - Prachatice - Volary - Černá v Pošumaví, a to od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání. Bližší informace naleznete na www.arriva.cz.