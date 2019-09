Prachatice – Tři ulice v historickém centru by se mohly v budoucnu stát zónami, kde nikdo nezaparkuje. Jedná se o ulice, které nesplňují požadavky na nutnou šíři jízdního pruhu ve chvíli, kdy v nich podélně stojí zaparkované auto. „Jedná se o ulici Poštovní, Věžní a část Horní ulice.

Prachatice, Městské divadlo, radnice. Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Ty pro podélné stání šířkově neodpovídají. V Poštovní ulici by zbyla jen místa u prodejny s textilem, Věžní ulice by mohla být zónou bez parkování úplně a část Horní ulice, která je navíc obousměrně průjezdná, také,“ vysvětlil k návrhu Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích. V případě lidí s trvalým bydlištěm v centru, kteří by tak přišli o možnost parkování, plánuje radnice zřejmě možnost parkování třeba v části náměstí nebo v okolních ulicích. „Jedná se ale pouze o návrh nového nařízení obce, kterým se letos bude zabývat rada města. Změnit se má i samotná vyhláška, která parkování v centru řeší. Víme, že by to mohlo částečně zatížit obyvatele, kteří v těchto částech trvale bydlí, proto pro ně hledáme řešení a jednáme o něm,“ dodal. Po schválení nového nařízení, které bude parkování v centru řešit, bude stávající vyhláška zrušena.