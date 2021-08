Temná a zatažená obloha nad českobudějovickým výstavištěm od samého začátku koncertu nevěstila nic dobrého. I sám frontman kapely Kryštof, Richard Krajčo, si uvědomoval vážnost situace, zřejmě i to byl důvod, proč spěšně zpíval jednu píseň za druhou. Počasí komentoval slovy: „Já jsem se díval, má začít pršet, ale až za hodinu. Já jsem si vlastně vzpomněl, že vy už jste na to zvyklí z loňského roku. Je tady někdo, kdo byl loni?“ Velké množství lidí na dotaz zareagovalo křikem a hlásili se jako nadšení prvňáčci ve školních lavicích. Načež Krajčo odvětil: „Noo, tak vy jste zase všichni přišli. Takže jste připraveni, takže tím pádem můžu kecat a hrát.“

Krajčův hudební výkon, ale i jeho pohotové reakce byly naprosto obdivuhodné, např. jeho improvizace v písni Zatančím, kdy text upravil: „Zatančím, s vámi si zatančím, když už jsme spolu, na výstavišti hlavou dolů.“ I interakce mezi Krajčem a diváky byla působivá. Právě během zmíněné písně Zatančím, vyzval ke zpěvu i diváky. Pro ženy měl připravenou hudební vsuvku v podobě textu: „Holky, víno, tanec, zpěv.“ Pro muže zase: „Kluci, svaly, pivo, řev.“ Hromadně se pak českobudějovickým výstavištěm neslo: „Všichni křičí z plných plic, Kryštof přijel do Budějic!“

Richard Krajčo si nenechal ujít ani fotbalový zápas Baník - České Budějovice. Přiznal divákům, že byl překvapen velmi malým množstvím lidí, kteří byli na zápase. „Vy asi nemáte ten fotbal moc rádi, že?“ Udělal proto hlasovou anketu, zda lidé mají raději hokej nebo fotbal. Hlasová reakce na fotbal byla podstatně slabší, přičemž Krajčo to okomentoval slovy: „To jsem si myslel, takové zdechlé.“ Na jeho vtipné průpovídky nešlo reagovat jinak než smíchem.

Situace, v níž se lidé bavili, najednou začala nabírat na vážnosti. Krajčo uchopil mikrofon a přesunul se s kytarou blíž k lidem, na výběžek pódia. Zazněly první tóny písně Cesta a celé výstaviště s ním zpívalo jednohlasně: „Jestli se blíííííížím k cíli.“ V danou chvíli se to začalo hemžit mobilními telefony lidí, kteří si chtěli výjimečnost tohoto okamžiku zaznamenat.

V písni Cyrano čekalo na návštěvníky překvapení v podobě velkých nafouknutých balónků. Lidé se jimi bavili celý večer, avšak vítr měl tendenci je odnášet pouze k jedné straně publika. „Vidíte? Ten vítr jde od tama tam. Když to nebudete pinkat tam, tak oni nic z toho nebudou mít. Že jste smutní?“ Krajčo se začal smát a pokračoval ve zpěvu, avšak smíchy roztřeseným hlasem. I on se v průběhu večera balónky bavil, občasně do nich kopnul. „Neschovávat, poslat dál,“ apeloval na lidi. „To je totiž největší kondom, který jsme sehnali v Budějovicích, jo? Tak abyste věděli, takhle to vypadá.“ Lidé se od srdce smáli.

Kryštof nevynechali ani píseň určenou pro jednoho ostravského fajného barda, Milana Baroše. Lidé na oznámení písně zareagovali nadšeným výkřikem, přičemž Krajčo si neodpustil ironickou poznámku: „To bylo malý nadšení. Je vidět, že máte »rádi« fotbal.“ Lidé jen stěží zadržovali smích.

„Mělo začít pršet ve 20:25, zatím to vypadá, že to vydrží minimálně do 22:25,“ komentoval počasí jako rosnička Krajčo. „Proto tady máme ty balónky, a dokud balónky budou žít, tak určitě nebude pršet, ty vole. A běda jestli jo!“ Jeho předpověď se však bohužel nenaplnila. Přesně v polovině koncertu, kdy se frontman vydával do publika, začalo poprchávat. Vstup do publika, kdy se na Krajča vrhnul jeden z návštěvníků a objímal jej, pak opět vtipně okomentoval: „Já jsem se chtěl vymanit, ale nešlo to, on měl strašné svaly, byl strašně silný. Ty vole, to mi dalo zabrat, než jsem se vymotal,“ dodal pobaveně.

Déšť nabíral na intenzitě a tak se pod pódiem začaly objevovat houfně pláštěnky a několik deštníků. Zcela výjimečný okamžik nastal ve chvíli, kdy Krajčo začal „obchodovat“ s deštěm. Zvedající se vítr, v pozadí blesky, sám Krajčo v přední části pódia promočený od hlavy až k patě. Ale ani to ho nezastavilo v bezchybném hudebním výkonu. Tento nezapomenutelný okamžik se patrně zaryl navždy do srdcí všech, kteří vydrželi a odolali urputnému dešti. „Hned teď,“ spěšně oznámil následující píseň.

Během písně Inzerát nabrala intenzita deště na síle a tak nebylo výjimečné spatřit jedince, kteří se otočili a nechali se ochudit o posledních pár písní. Naprostá většina navzdory absolutnímu promočení však zůstala. Symbolicky jim kapela na závěr zpívala píseň Zůstaň tu se mnou. V polovině skladby však selhala technika, a tak si budějovičtí fanoušci závěrečnou píseň odzpívali sami. Ještě než technika zkolabovala, stihl Krajčo s vtipem sobě vlastním říct, že tolik vlhkých žen z koncertu patrně nikdy neodcházelo.