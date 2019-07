Prachatice – Zastupitelé se shodli, že tankovka je pro cyklisty strategická. K diskuzi o využití se vrátí na podzim.

Tankovka v Prachaticích. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Zastavit projektové práce na tankovku navrhoval na červnovém jednání zastupitelů Jakub Nepustil. „Trasa na bruslení by byla využitelná v maximální délce asi osm set metrů, protože svahy tam jsou příliš příkré. V případě cyklistiky není důvod, aby se asfaltovalo, každý cyklista to těch pár minut vydrží a v případě kolečkových lyží jsou v Prachaticích asi dva lidé, kteří na nich jezdí,“ zdůvodnil Jakub Nepustil, proč není důvod investovat do tankovky, ač by šlo z velké míry o peníze dotační. „Peníze je lepší dát na křížení silnice na Volary a spojit Lázně sv. Markéty s tankovkou,“ řekl.