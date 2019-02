Prachatice – Každý týden se na této straně setkáte se zajímavými lidmi z Prachaticka, kteří hledají odpovědi na otázky a vybrali si, kdo jim na ně odpoví.

Dnes na otázky Václava Šulece odpovídá učitel prachatické ZUŠky Pavel Pavelka.

Beltina je inspirována především folklórem staré Bretaně, Skotska a Irska. Mají pro Vás tato místa nebo jejich hudba nějaký hlubší význam?

Nemůžu říct, že by sama ta místa pro mě měla nějaký úzce osobní hlubší smysl. Jsem zarytý Jihočech a Šumavák. Ale jsem konzervativní člověk, mám rád historii a ony výše zmíněné země jsou konzervativní, historie z nich přímo čiší a taková je i lidová muzika odtud pocházející. Je v ní obsažen jakýsi přírodní atavismus, proto se lidem líbí. Je to v každém z nás. S trochou zjednodušení – je v ní stále obsažen jakýsi středověk.

Hrajete na spoustu hudebních nástrojů. Kdo Vás k hudbě přivedl, jaký byl Váš první nástroj? Jaký máte nejraději a proč?

Na spoustu ne. Řekněme, že do několika fušuji. K muzice mě přivedla maminka s dědou. Oba měli silné hudební cítění, ale různé dobové peripetie způsobily, že se muzice věnovat nemohli, u mě už to možné bylo. První nástroj byla asi foukací harmonika. Nejoblíbenější hudební nástroj? S trochou nadsázky úplné ticho…

Jste učitelem na ZUŠ Prachatice. Měl jste pod svými křídly nějakého zvláštního talenta? Vzpomenete si na něj a sledujete například jeho kroky i poté, co ZUŠ opustil?

Za těch neuvěřitelných 17 let se už u mě vystřídalo dost žáků a dost jich bylo hodně šikovných. Samozřejmě mám radost, když se jim po letech daří, když se muzice věnují dál. Jmenovat bych mohl, ale nebudu, protože v podstatě by si to zasloužil už za tu snahu a vynaloženou energii úplně každý.

Málokomu se chce s něčím začínat. Kdy si myslíte, že je nejvhodnější, aby se člověk začal učit hře na nějaký hudební nástroj?

Asi jdu se svým názorem kacířsky proti proudu. Myslím, že se nic nemá uspěchat. Pokud ve škole nechci vychovávat “dostihové koně“ zaměřené jen na samoúčelnou výkonnost, což já rozhodně nechci, je lepší začít o rok později než zbytečně o rok dřív. Přírodu nemá stejně cenu obelstívat. Občas slyšené odborné názory, že ve čtyřech letech je pozdě, upřímně naprosto nechápu. Jestliže naším prvořadým cílem je všestranně rozvíjet osobnost dítěte, musí být ta osobnost na naše působení již zralá. Armády tříletých klavíristů (nejen) z Číny na mě působí odstrašujícím dojmem. V tom jsem opravdu Jihočech. Mezi nástroji je pochopitelně rozdíl ve fyzické náročnosti na obsluhu. Na zobcovou flétnu u nás dítě začíná třeba v šesti, na tenorsaxofon pochopitelně v tomto věku fyzicky zdaleka nemá.

Hypotetická situace: Přijde za Vámi maminka s dítětem, chce ho dát do hudebky, ale neví, na jaký nástroj by mělo dítě hrát. Dítě to třeba taky neví. Už se Vám taková situace někdy stala?

Taková situace se stává pravidelně. Malé děti mají zřídkakdy představu o tom, co je v hudebce čeká. A když ji nemají ani rodiče, většinou jim navrhneme právě nějaký pro ně fyzicky obsloužitelný nástroj. Klavír, u dechů zobcová flétna třeba.

Všichni Vás znají jako hudebníka a je pravda, že hudbě věnujete mnoho času. Máte ještě nějaké jiné koníčky a záliby? Kde nejdále jste s Beltinou hráli? Máte rád cestování?

Abych se tolik let vydržel mentálně věnovat muzice a škole, je přímo nutnost to v sobě nějak kompenzovat. Rozhodně nepatřím k lidem, kteří si muziku zbožštili a postavili na pomník. Je to jen jedna z mnoha a mnoha stránek života, i když příjemná. Takže mám překoníčkováno. Rád zedničím (někdy ne úplně dobře), truhlařím (to mi docela jde), s nadšením s manželkou zahradničíme a fascinuje mě historie. A baví mě kuchařina. S oblibou říkám „devatero řemesel a desátá bída“… Nadšený cestovatel rozhodně nejsem, takže i s Beltinou se do zájezdů nehrnu. Hráli jsme v Německu, Rakousku, na Slovensku. Nejradši hrajeme v Prachaticích. Jsme tu doma. Kdysi, když jsem byl ještě zaměstnán v Praze, projezdili jsme celou Evropu. Už tehdy jsem věděl, že nejbližším krajem jsou mi jižní Čechy…



Pavel Pavelka

Pochází z Prachatic, kde se narodil v roce 1969, jižní Čechy jsou pro něj domovem s velkým „D“. Šest let studoval na pražské konzervatoři obor klarinet, později působil u Hudby Hradní stráže v Praze. Od roku 1994 učí na hudebce ZUŠ Prachatice, zde také roku 1996 založil hudebně – taneční soubor Beltina.