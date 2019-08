Prachatice – Nejen děti, ale i dospělí a senioři, se zabaví v prachatickém areálu Lesních her.

Ilustrační foto. | Foto: Stanislav Falář

Právě na druhou zmíněnou skupinu návštěvníků se zaměří plánovaná třetí etapa výstavby areálu. Praxe totiž ukázala, že zatím co si mladší i starší děti přijdou v areálu na své, jejich doprovod už ne. „Do areálu chodíme s vnoučaty a je nutné ho pochválit. Ale aktivity, které by byly vhodné i pro nás, tu prostě chybějí,“ uvedla Zdeňka Hrůzová z Prachatic. A připomínky seniorů vedení města vyslyšelo. Jak potvrdil Jan Klimeš, místostarosta, radní už dostali na stůl studii, která řeší aktivní odpočinek. „Nechceme dělat další venkovní hřiště pro dospělé, protože už ve městě máme fitness prvky u Huláku. Třetí plánovaná etapa by měla sloužit k odpočinku, chybět ale nebudou ani prvky na rozvoj motoriky,“ přiblížil Jan Klimeš.