Areál nabídne relax

Do konce roku by chtělo město Prachatice podat žádost o dotaci na výstavbu další etapy Areálu lesních her. Ten se nachází v blízkosti Lázní sv. Markéty. Dvě etapy, které slouží menším a větším dětem, už jsou hotové.

Zvířecí říši představuje nový areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková