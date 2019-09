Prachatičtí chtějí rozšířit naučné a sportovní prvky na Lázních sv. Markéty. Přibudou ještě místa pro odpočinek a hraní.

Zvířecí říši představuje nový areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Výstavba Areálu lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty stále není u konce. Prachatičtí by chtěli postavit další část. Podle informací Jana Klimeše, místostarosty Prachatic, by mělo ke stavbě dojít příští rok. „Chceme získat dotace, dotační tituly budou vypsány na přelomu roku. Proto žádáme o předfinancování třetí etapy stavby,“ zdůvodnil nedávno Jan Klimeš zastupitelům s tím, že jako bonus vznikne v areálu lázni sociální zařízení.