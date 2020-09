„Jejich návrh preferuje otevřený prostor,“ říká Viktor Lavička. Vítěznou práci lze využít i rozloženou na etapy a s ohledem na to, že všechny nemovitosti zde nepatří městu.

Také navazující části Pražské třídy by mohly dostat jinou podobu. Od zastávky směrem k areálu policie chtějí architekti vytvořit uliční frontu pomocí stěny porostlé zelení. Při pohledu z protější strany tak mají objekty, které zbyly po odstranění kovových konstrukcí, tvořit dojem spíše vnitřní zástavby a místo mezi nimi pak jakési dvory.

Jak říká Hana Maršíková, dvory se mají otevřít směrem k panelovým domům na sídlišti odstraněním částí betonové zídky, která je zde v současnosti. V části, která jde od zastávky severním směrem, má být Pražská naopak více otevřena. Plochu mezi obchodním domem Družba a obchodním centrem IGY by architekti ze zlínského studia rádi využili ke vzniku nového náměstí.

Architekti ze Zlína navrhli nové uspořádání prostoru podél Pražské třídy, ale zachovali i odkaz na odstraněné konstrukce. Podle Hany Maršíkové, členky týmu moravského studia, se byli autoři v Českých Budějovicích podívat už v době, kdy původní zastřešení bylo odstraněno. „Trochu jsme litovali, že jsme to nestihli, možná nám to ale pomohlo podívat se na prostor bez nějakého zatížení,“ říká Hana Maršíková. Dodává, že architektura 60. a 70. let minulého století má svou kvalitu a někdy mají architekti sklon nechat se tím ovlivnit. Přesto členka zlínského ateliéru přiznává, že objekt zastávky, který má vytvořit „pavilon“, je jistou reminiscencí na původní uspořádání a zachovává odkaz na motiv pyramid, který byl využit v bývalých podhledech.

Zastávka má přitom mít také výtvarný přesah, aby měl člověk prostorový zážitek. Střecha se zmíněnými lomenými prvky je zamýšlena jako lesklá plocha. „Může být vytvořena ze zrcadlových ploch, odrazové fólie nebo nerezových plechů,“ říká Hana Maršíková a zdůrazňuje, že prostor nemá být jen zastávkou, ale místem, které má výtvarný záměr a poskytne třeba i možnost k vernisážím. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky bude v místě zachována hodnotná zeleň a vítězný návrh nyní bude podrobně dopracován.