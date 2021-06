Podivné automobily s rotační kamerou už od června korzují krajem. Společnost Apple bílou flotilu parkuje u českobudějovického hotelu Clarion. V současnosti lze záhadné vozy pozorovat při sběru dat napříč krajem. Deník je zachytil například na Táborsku. Podívejte se, jak vypadají.

Apple Maps mapuje území republiky z Českých Budějovic. Vozy se tento týden pohybovaly na Táborsku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Zlepšení aplikace Apple Maps se má podle serveru letemsvetemapplem.eu týkat i funkce Look Around konkurující Street View od Googlu. Mapování je dle oficiálních stránek Applu v plném proudu a potrvá do července.