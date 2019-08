Záblatí – Azylový Dům sv. Petra pro muže v Záblatí u Prachatic nabízí pomoc a dočasné útočiště lidem bez domova již od roku 2006.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Deník/Miluše Reindlová

Během 13 let jeho existence jsme podali pomocnou ruku celkem 308 mužům, kteří se ocitli z nejrůznějších důvodů bez přístřeší, bez prostředků a bez pomoci rodiny na okraji společnosti, která o ně nejeví zájem. Pomáháme mužům ve věku od 18 do 64 let, kteří mají dobrou vůli postavit se na vlastní nohy a vrátit se zpět do normálního života. Naše pomoc spočívá v poskytování dočasného ubytování, vytváření příležitostí pro obnovování pracovních návyků, získávání nových znalostí a dovedností i sociálních kontaktů.