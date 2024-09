Údržbář-elektrikář (jednosměnný provoz, volné víkendy) Co u nás budete dělat? Prohlídky a opravy strojů Připojování motorů při zkoušení dopravníků Obsluha vodárny, čističky odpadních vod a kotelny Základní opravy brusek a vrtaček Revize ručního elektrického nářadí Kontrola vrtů a studny Koho hledáme? Do našeho týmu uvítáme zkušeného Údržbáře-elektikáře i začátečníka – přicházíte z učiliště nebo máte základní praxi? U nás jste vítaný/á. Zaučí Vás náš zkušený kolega. Máte vzdělání zakončené výučním listem Výhodou je vyhláška 50 Co nabízíme? Možnost ubytování v areálu firmy Jednosměnný provoz Volné víkendy Stravenkový paušál Firemní jídelna Pracovní oblečení Příspěvky na penzijní pojištění a životní pojištění Parkování v areálu Příspěvky na dopravu, odstupňované podle dojížděné vzdálenosti Výkonnostní prémie Prémie za plně využitý hodinový pracovní fond – 1000 Kč/měsíc za odpracování všech pracovních hodin v měsíci Možnost napracovat hodiny Placené přesčasy Prostředí, kde můžete růst 35 000 Kč

