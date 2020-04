Bříza nazdobená pentlemi a velikonoční výzdoba se objevila na prachatickém Velkém náměstí. Výzdoba, která měla připomínat květinové hnízdo, se ovšem vůbec nepovedla.

Barevné aranžmá na prachatickém Velkém náměstí. | Foto: Jiřina Dolejšková

„Bylo to nevkusné a vůbec se to k do města nehodí. Okamžitě jsem to nechala sundat,“ řekla téměř s pláčem Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury MěÚ Prachatice. Barevné cosi, co mělo připomínat velikonoční vejce se objevilo na náměstí v pondělí a ještě v pondělí bylo zase pryč. A náměstí zdobí jen bříza s pentlemi. "Výzdobu jsme nechali předělat a během dneška, bude instalována nová," řekla v pátek 3. dubna Jiřina Dolejšková.