"Přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažným následkům dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků chce i letos projekt Na kole jen s přilbou," upřesnila Martina Joklová. Nehod a prohřešků cyklistů letos policisté evidují dost. Například v úterý po třiadvacáté hodině kontrolovali volarští policisté cyklistu, jedoucího po ulici Budějovická ve Volarech, kterému orientační dechovou zkouškou naměřili přes jedno a půl promile alkoholu v dechu. "Cyklista na sebe sám upozornil tím, že řádně nesvítil a navíc se nedržel řídítek, a to i když už viděl policisty. Nyní mu hrozí nemalá finanční sankce ve správním řízení," popsala poslední policejní kontrolu cyklisty prachatická mluvčí policie a dodala, že v souvislosti s tímto případem policisté upozorňují, že jakmile člověk usedne na kolo, stává se účastníkem silničního provozu a musí dodržovat pravidla silničního provozu, tak jako řidiči motorových vozidel. "A jedním z nich je zákaz pití alkoholu! Od 1. ledna 2024 se cyklista při jízdě pod vlivem alkoholu dopouští přestupku na úseku dopravy, za který mu hrozí ve správním řízení pokuta od 7 do 25 tisíc korun. Pokuta od 25 do 75 tisíc korun hrozí i v situaci, kdy se cyklista odmítne podrobit dechové zkoušce," doplnila.

Policejní statistiky jsou neúprosné. Prachatičtí dopravní policisté evidují za rok 2023 celkem 11 dopravních nehod cyklistů, z toho dvě na elektrokole. Během těchto nehod jeden cyklista zemřel, jeden se těžce zranil a šest jich utrpělo zranění lehká. Dále policisté evidují dvě dopravní nehody na koloběžce, z toho jednu na elektrokoloběžce, při kterých všichni tři řidiči utrpěli lehká zranění.

I letos už policisté evidují stejný počet nehod cyklistů jako za celý loňský rok. Zatím je to 11 dopravních nehod cyklistů, z toho čtyři nehody se staly na elektrokole. Ani jedna z těchto nehod se neobešla bez zranění. Pět cyklistů se zranilo těžce. Dále policisté evidují jednu dopravní nehodu na elektrokoloběžce, při které řidič utrpěl lehké zranění.