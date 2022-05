Nejčastěji se za poslední dva roky bourá v úseku silnice první třídy z Bohumilic do Vimperka (u Sudslavic a Výškovic) a v Americké zatáčce u Prachatic. U Vimperka se stalo třináct nehod, v Americké zatáčce jich Asociace pojišťoven eviduje šest. A důvod? V obou místech je to rychlost. Přesné termíny statistiky označují jako nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky nebo nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu. Podle slov dopravního inženýra prachatické policie Václava Kalouse šoféři nedokáží odhadnout rychlost, kterou jsou schopní zatáčku projet. „Ve valné většině jsou to řidiči odjinud. Místní jsou zvyklí a vědí, že Amerika vynáší a těžko ji projedou devadesát,“ vysvětluje dopravní inženýr s tím, že cizince zatáčka prostě umí překvapit, protože nečekají, že může být vracečka tak prudká. „U Vimperka jízdu komplikuje i počasí, silnice je poblíž řeky a bývá namrzlá,“ říká dopravní inženýr s tím, že právě v Americké zatáčce policie eviduje i několik nehod tragických.

Fatální následky v Americké zatáčce může mít a mívá předjíždění. Není tam příliš času na zařazení do svého pruhu a brzdění před zatáčkou. „Na předjetí je tam velmi krátký úsek. Roli hrají i nervozita za pomalu jedoucím kamionem nebo agresivita řidičů,“ vysvětluje Václav Kalous.

Prachatický dopravní inženýr věří, že snížit počet nehod v Americké zatáčce pomůže protismykový povrch, který tam bude za několik týdnů nainstalován. Na něm se totiž podstatně snižuje brzdná dráha vozidel. "Šofér tak dostane šanci případnou krizovou situaci v kratším čase vyřešit," vysvětluje.

Dalším místem, které je podle policie na Prachaticku, co se nehod týká, krizový, je vitějovická křižovatka U Stopařky. Tam je podle slov dopravního inženýra Václava Kalouse nejčastějším důvodem nedání přednosti v jízdě, a to i přesto, že šoféři přijíždějící z vedlejších komunikací by měli zcela zastavit na stopce. Křižovatka je navíc přehledná a viditelnost na obě strany je větší než kdekoliv jinde. "Podle mého názoru nedokáží odhadnout, za jak dlouho se k nim auto na hlavním tahu přiblíží a odbočují či přejíždějí hlavní silnici se slovy To stihnu," popisuje Václav Kalous. Křižovatka U Stopařky je dlouhodobě označována jako vůbec nejkrizovější na Prachaticku. Počet nehod tam by mohl ale snížit plánovaný kruhový objezd. Na něj existuje projektová dokumentace a zahájení jeho stavby bylo ještě na koci loňského roku na spadnutí. "Osobně věřím, že právě kruhový objezd pomůže nehody snížit U Stopařky, stejně jako se to podařilo na stejné silnici, ale u Těšovic," zhodnotil Václav Kalous.

Jsou Jihočeši agresivní?

K předjíždění na poslední chvíli doplňuje expert BESIPu zajímavý postřeh. Před čtyřmi roky se uskutečnil průzkum na téma agresivity řidičů. Jihočeši vyšli nejhůře z celé republiky. Václav Kovář míní, že to mohlo být způsobeno právě nedostatkem míst k předjíždění. Když se vozidlo, které chce předjet, konečně dostane k místu, kde končí plná čára, má krátký úsek na předjetí. A před zatáčkou nebo další plnou čárou pak zase musí prudce brzdit. Do pruhu se řadí na poslední chvíli, brzdí a řidičům předjížděných vozidel se to může zdát jako vybržďování. "Málo se počítá s takzvanou psychikou řidiče," doplňuje Václav kovář s tím, že jízda v koloně klade velké nároky na psychiku a ovlivňuje soustředění nebo odhad situace. A to se může hlavně u některých méně zkušených řidičů negativně promítnout do bezpečnosti jízdy.

Dopravní expert připomíná, že i zbytečně pomalá jízda některých řidičů v úsecích, které jsou jinak přehledné a tedy za dobré viditelnosti a sucha není důvod nevyužít dovolenou rychlost, může způsobovat nechtěné problémy. Právě tím, že se ostatní řidiči snaží předjet někdy bez dostatečného ohledu na bezpečnost.

Mladí řidiči

Podle Romana Tlapáka, učitele českobudějovické Profiautoškoly, která spolupracuje s Ústředním automotoklubem může nehodovost u mladých řidičů ovlivnit také to, že nemají dostatek zkušeností. "Když vyjdou z autoškoly, umí ovládat vozidlo, ale dostávají se k vozidlům s velmi silným motorem a neumí vždy odhadnout, jak se takové vozidlo chová," upozorňuje dlouholetý učitel autoškoly. Doplňuje, že moderní auta sice mají různé prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, a někdo může podlehnout dojmu, že ho to zachrání v případě havárie, ale není to pravda. !Všichni konstruktéři se snaží zmírnit následky nehod, ale ještě nikdy nepřekonali fyzikální zákony. Spousta mladých řidičů se v tomhle plete a je to jejich velká chyba," zdůrazňuje Roman Tlapák.

Pro Deník se učitel autoškoly vyjádřil i k úvahám, že by se sedmnáctiletí mohli učit jezdit pod dozorem dospělé osoby, ale ne třeba učitele autoškoly. "Tady je třeba říci, kdo bude ten, co bude učit sedmnáctileté řídit. Měl by projít nějakým procesem vzdělávání včetně přezkoušení z pravidel silničního provozu," říká Roman Tlapák. Doplnil, že ve své praxi vidí, kolik zlozvyků mají starší řidiči, kteří si přijdou rozšířit oprávnění třeba na obytný přívěs za osobní automobil. Uvedl, že je například překvapen tím, kolik řidičů porušuje pravidlo o tom, že při odbočení se ukazatel změny směru dává před započetím úkonu a má být zapnutý dokud manévr není dokončen.

Nebo u stopky mnozí jen přibrzdí, ale nenaplní vyhlášku v tom, že by vozidlo uvedli do klidu, aby se mohli důkladně rozhlédnout. K dalším zlozvykům patří třeba nedodržení maximální dovolené rychlosti na přejezdu, což je v Českých Budějovicích bohužel poměrně časté. A podel Romana Tlapáka by při změně současného systému výuky například šlo o to, aby se tyto zlozvyky starších řidičů neučili ti, kteří se budou učit řídit.