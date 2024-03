Festival amatérského hraní v prachatickém Městském divadle odstartoval v pondělí 11. března domácí divadelní soubor DUTAM. Ti pro čtyřicátý devátý ročník Štítu ročníku 2024 nastudovali hru z pera Davida Jana Žáka s názvem Spolujezdec.

Fotografie z přehlídky Štít 2023. | Foto: KIS Prachatice

Spolujezdcem ale letošní Štít rozhodně nekončí. Prachatický Štít je totiž pořádná dávka kulturních zážitků a jednotlivá představení jsou rozložena do dvou týdnů a svým způsobem jde o divadelní maraton. Hraje se v pondělí, ve středu a v pátek. Přitom to poslední páteční vystoupení, 22. března, je nesoutěžní a je vlastně závěrečnou tečkou po vyhlášení výsledků. Festivalem už tradičně provází dva amatérští herci, Petr Kolín z DUTAM Prachatice a Ladislav Mráz ze souboru HEROS Oseky. Jejich moderování Štítu už je pár let pohlazením pro "uši" diváka.

První soutěžní představení Festivalu Štít města Prachatice 2024 na prachatických prknech patřilo v pondělí 11. března Divadelnímu souboru DUTAM Prachatice pod vedením Marcely Haspeklové. Soubor původně vznikl jako jako amatérské sdružení studentů prachatické SPgŠ a V0ŠS v roce 1997. Středem zájmu byla tehdy recitace kombinovaná s hudbou a pohybem. Prvním pokusem „o dobytí prken, která znamenají svět“ byla účast v soutěžní přehlídce amatérských divadelních spolků „Štít města Prachatic“ v roce 1999. Poté soubor začal vystupovat na této přehlídce vcelku pravidelně. V souboru se za celou dobu jeho existence objevilo průběžně neuvěřitelných 100 tváří. Dalších 45 se pak podílelo na výrobě kostýmů, osvětlování, literárně hudebních pořadech a hudební produkci, která byla vždy v rozmanitých podobách nedílnou součástí našich představení.

Ve středu 13. března vystoupí v rámci Festivalu Štít Spolek divadelních ochotníků Blatná neboli SDO Blatná. Soubor, jehož historie sahá pravděpodobně až do roku 1851 a patří tak spolu s volyňským ochotnickým spolkem mezi nejstarší ochotnické spolky v jižních Čechách. Zakladatelem a také prvním ředitelem spolku byl osvícený vlastenec, řídící učitel farní školy a ředitel kůru Josef Martinovský. Během existence spolku se v jeho historii objevilo mnoho výrazných postav. Za dobu své existence uvedl SDO v Blatné více než 600 premiér.

Třetím soutěžním souborem, který se chystá v pátek 15. března pobavit prachatické diváky, je Bechyňský divadelní spolek Lužnice, který oslavil nedávno 165. výročí vzniku a patří mezi nejstarší ochotnické soubory v republice. V současné době má třicet, více či méně aktivních členů. Sami si určují svou dramaturgii s podílem vlastní dramatické tvorby a každým rokem se účastní krajských i národních přehlídek amatérského divadla. V roce 2022 si bechyňští ochotníci odvezli z Prachatic hlavní cenu za představení Rejžák z Prahy.

Tvůrčí skupina pokročilých při Divadelním souboru Čelakovský Strakonice je dalším ze zúčastněných souborů letošního ročníku Festivalu Štít a vystoupí v pondělí 18. března. Jak sami říkají, jedná se o prima partu ochotnických hereček a herců, kteří rádi přinášejí zábavu a radost všem milovníkům divadla.

Divadelní soubor MonAmour Mnich vystoupí ve středu 20. března a bude na festivalu úplným nováčkem. Soubor byl založen na dlouholeté úspěšné spolupráci Moniky Novákové a Bety Minářů. Obě dámy mají za sebou nastudování mnoha inscenací a řadu ocenění. Nejvýznamnější ocenění ale bezesporu přišlo ještě pod hlavičkou původního souboru (DS Tyl Dačice) s Modelkou XXL. Soubor se zaměřuje výlučně na divadlo jednoho herce. Autorskou inscenaci s názvem "Dokud se randí", s níž vystoupí na Štítu Prachatice 2024, soubor nastudoval v roce 2022.

Festivalový maratón v pátek 22. března zakončí jeden z festivalových nováčků, divadelní soubor Kašpárkův hrobeček s nesoutěžním představením Prasopera, což je autorská hudební komedie. Soubor složený ze studentů tehdy Biologické fakulty Jihočeské univerzity vznikl na konci roku 2007. Svou činnost zahájil nastudováním cimrmanovské hry "Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem".

Všechna představení Štítu začínají v Městském divadle v Prachaticích v 19 hodin. Vstupné vyjde dospělého na 120 a studenty na 80 korun.