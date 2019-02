Vojtěch Šlapák. | Foto: Ondřej Babka

Prachatice – Každý týden se setkáte se zajímavými lidmi z Prachaticka, kteří hledají odpovědi na otázky a vybrali si, kdo jim na ně odpoví. Dnes odpovídá Vojtěch Šlapák, student historie a amatérský filmař.

Co tě přivedlo ke studiu historie?

Historie mě zajímala již od dětství. Původně mě bavilo pouze období vrcholného středověku, ale s postupem času se můj ryze dětský pohled na věc a zájem o „dobu rytířů" přetavil v komplexní snahu o porozumění našemu světu a touhu po zodpovězení všech otázek, které dospívající mysl trápí. Později se dostavilo vystřízlivění, rezignace na tyto cíle. Dnes se dějinami opět hlavně bavím.

Jak se mění vnímání dějin v průběhu vývoje lidské společnosti?

Takovýchto zobecňujících otázek se bojím a nerad na ně odpovídám, protože odpovědí mohu podat vícero a přesto nemusí být ani jedna správná. Nemůžeme doopravdy vědět, jak dříve lidé vnímali dějiny. Vždyť to koneckonců nevíme ani dnes. Každý jednotlivec vstřebává skutečnost, která ho obklopuje, rozdílně. Shromážděním dílčích důkazů může být ovšem zjištěno, jak společnost dějiny nevnímala a z toho vyvodit určité závěry. Práce historika se dá přirovnat k práci detektiva, který má ovšem tu smůlu, že oběti i pachatelé jsou většinou dávno po smrti a stopa je často již mnoho století vychladlá.

Snad mohu říci, že lidé bývali v některých dobách s dějinami více spjati a mnohem lépe chápali jejich odkaz. Dnes se společnost chová, jako by byla naprosto vytržena z kontextu dějin. Cítíme se být na příliš vysoké kulturní úrovni a těžce podceňujeme naše předky. Neuvědomujeme si, že žili podobné životy a řešili v mnoha ohledech stejné problémy jako my. V důsledku toho nedokážeme pochopit, co se kolem nás doopravdy děje a neumíme si jako společnost vzít ponaučení z předchozích chyb.

Jaké filmy jsi už natočil?

Film jsem natočil pouze jeden. Jednalo se o akční fantasy komedii o hráčích stolních RPG her. V dalších amatérských filmech jsem pouze účinkoval a pomáhal s jejich realizací.

Čeká nás v nejbližší době premiéra nějakého tvého filmu?

Nečeká. Mám rozpracovaný scénář a plno nápadů, ale čas a elán k realizaci projektů chybí. Začíná být celkem obtížné zorganizovat větší skupinu lidí k něčemu takovému. Zvlášť když za svou práci, odvedenou v jejich volném čase, nedostanou zaplaceno. Na place jsem navíc dost pedant a snažím se i neherce dovést k jejich maximálnímu výkonu. To může být vyčerpávající pro obě strany. Husinečtí občané se ale mohou těšit na brzkou premiéru nahořklé komedie Pražáci, kterou napsala i zrežírovala moje maminka. Na natáčení jsem se ovšem podílel jako herec, pomocný režisér, kameraman, střihač, osvětlovač, zvukař, ruchař. Zkrátka všechno, co zrovna bylo potřeba. Tak už to u amatérského filmování chodí.

Čemu by ses v budoucnu raději věnoval, filmu nebo historii?

Cítím se být více komediantem, než seriózním vědcem, ale oba obory mne přitahují. Rád bych také někdy natočil historický film. Dějiny jsou nevyčerpatelným zdrojem neuvěřitelných příběhů.

Máš nějaký vzor v oblasti filmu, kterému by ses rád přiblížil?

Nevím, jestli přímo vzor. Mám oblíbených spoustu režisérů. Z herců u mne vede starší generace. Jak domácí, tak světová. Nejraději mám Ala Pacina a z „mladších" Christiana Balea.

Jaké je poštovní směrovací číslo Starého Plzence?

Kolik třešní, tolik višní.

Příště bude na otázky Vojtěcha Šlapáka odpovídat student teologie Tomáš Pecha.

Ondřej Babka