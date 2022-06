"Je to perfektní, je to ocenění práce za poslední čtyři roky zastupitelů i občanů," komentoval Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou, vítězství obce v letošním ročníku soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje. Doplnil, že soutěž není jen o tom dobře se prezentovat, ale také je důležité mít co odprezentovat.

Miroslav Ušatý připomněl, že přišlo při návštěvě hodnotící komise podpořit kandidaturu obce na 120 lidí.

Aktuálně velké oslavy vítězství v Albrechticích nechystají, posunou je na 5. srpna, kdy se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. "Pak musíme ukázat, že umíme nejen pracovat, ale že umíme i slavit," doplnil Miroslav Ušatý. Připojil, že obec se přihlásila do soutěže popáté.

"Ano, víme to," reagovala za kolektiv školní kuchyně v pondělí před polednem Magda Sidumová na dotaz Deníku, jestli už ví o tom, že obec vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku. "Paní místostarostka nám volala, jsme známé, samozřejmě máme radost," doplnila kuchařka s tím, že potěšen je celý kolektiv kuchyně. Magda Sidumová sledovala zblízka i návštěvu hodnotící komise. "Moje dcera vystupovala v kostele a ve škole. Byly jsme tam s kolegyní Marií Pozděnovou, její dcera také vystupovala," doplnila Magda Sidumová. A připojila, že se byly podívat také v jedné z albrechtických místních částí Chřešťovicích, kde se ukazovaly Vánoce. "To bylo moc hezké," zdůraznila Magda Sidumová. Návštěvu hodnotící komise totiž v Albrechticích mimo jiné pojali jako procházku rokem.

Jihočeskou Vesnicí roku se staly Albrechtice n. Vlt. Kraj rozdal i další ceny

Poprvé od redakce Deníku se o vítězství dozvěděla Sára Kvasničková, asistentka ředitelky základní školy. "Těší mě to, vždyť tady bydlím," reagovala na informaci o výhře a doplnila, že ví, že obec kandidovala. A čím mohou Albrechtice zabodovat podle Sáry Kvasničkové v celostátním kole? "V okolí je krásná příroda. Śkola je ve vesnici od mateřské školy do deváté třídy," vyzdvihla Sára Kvasničková a připojila, že kostel se hřbitovem s malovanými výklenkovými kapličkami jsou památkou, která je známá v celé České republice.

Škola se podílela na návštěvě hodnotící komise v několik směrech. Podle ředitelky Věry Tiché to byly výstava o dění v obci, prezentace spolků nebo školních kroužků, keramického a mysliveckého a vývoje školy. Děti z mysliveckého kroužku třeba ukázaly komisi přesně to, co se jinak na schůzkách děje. Předvedeno bylo i zpracování úrody jablek ze školní zahrady, takže komise ochutnala mošt i štrúdl. "Paní místostarostku Hanu Krippnerovou to napadlo na podzim, když jsme zpracovávali obrovskou úrodu jablek," zmínila Věra Tichá. Doplnila, že program pro návštěvu hodnotící komise připravoval tým místostarostky dlouho předem.

Za školu připravili v základce navíc i dárečky, jako například vonné pytlíčky z loňské úrody levandule ve školní zahradě. Ukázali i novou přírodovědnou učebnu zřízenou s pomocí dotace z programu IROP.

Od sousedů: Holčička si vyjela s traktorem na střechu

V poslední době například v Albrechticích s neobyčejnou pravidelností přibývají třídy na druhém stupni základní školy. Podle starosty Miroslava Ušatého letos budou v září otevírat devítku. Roky předtím pravidelně postupně přidávaly každý rok osmičku, sedmičku a šestku. Letos čekají na přiznání dotace a pokud bude obci přiklepnuta, chtěli by se ještě pustit do přístavby na II. stupni.

Minulý týden zahájili velkou investici do infrastruktury. "Dvacet kilometrů vodovodu, šest a půl kilometru kanalizace, nová čistička odpadních vod a nový vodojem," vypočetl co vše bude vybudováno Miroslav Ušatý. Na podzim, pokud bude vydáno stavební povolení, chtějí v září nebo říjnu stavět 22 bytů. Pochlubit se ale mohou třeba i tím, že po dvaceti letech bylo obnoveno žákovské družstvo fotbalistů.

"Teď jde o to poskládat naši prezentaci do čtyř hodin pro hodnotící komisi v celostátním kole tak, abychom byli důstojnými reprezentanty Jihočeského kraje," popsal nejbližší krok příprav na celostátní finále Miroslav Ušatý.

Albrechtice jsou mimo jiné známé i výklenkovými kapličkami na hřbitově, unikátní památkou, která z největší části vznikla v 19. století. Před dvěma lety církev rekonstruovala kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích. Obec se připojila rekonstrukcí dvou soch na veřejných prostranstvích - Ježíše Krista a sv. Jana Nepomuckého. Rekonstruovala i 27 křížků a nyní obnovuje šest kaplí v katastru. Připravena je i generální rekonstrukce špýcharu v Údraži. Tam už byla opravena síň, teď je připravena celková oprava.