Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové zůstal k páteční 18. hodině v kraji na 181, počet vyléčených na celkových 162 a počet aktuálně pozitivních osob na 13.

„Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu dalších 147 suspektních vzorků. Pozitivní nebyl žádný. Dobrou zprávou je tentokrát další pokles osob v nařízené karanténě, který se k pátku snížil na 83. To je nejméně od začátku března,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Tři okresy mají stále nulu

Ze stávajících 13 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno osm na Prachaticku, po dvou na Táborsku a Jindřichohradecku a jeden na Českobudějovicku. Strakonicko, Českokrumlovsko a Písecko si stále udržují aktuální nulu.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy dlouhodobě udržují s 28,24 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 a s vysokým podílem uzdravených. V kraji se již vyléčilo více než 90 procent všech nakažených, celkově v republice jsou to stále zhruba dvě třetiny. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 15 207 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo aktuálně již zmíněných 83 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v pátek zvýšil o 67 na celkových 2795,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v pátek večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19 kumulativně 105 žen a 76 mužů. Z celkových 181 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 35 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a devět z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je dosud kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Šestnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, třicet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, sedmadvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+. Kumulativní počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí v rámci hromadných repatriací či samostatně a byli nebo jsou pod dohledem jihočeských hygieniků se v pátek zvýšil o 9 osob na 352.

Informační linka

Pro potřeby přeshraničních pracovníků stále funguje informační linka KHS na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nyní nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v Českých Velenicích, na hraničním přechodu s Německem ve Strážném, v krajském městě najdou samoplátci odběrová místa před areálem českobudějovického výstaviště a v ulici U tří lvů.

Jednání o táborech s premiérem Babišem

Speciální informační linku nyní jihočeští hygienici připravují od příštího týdne také pro organizátory letní dětské rekreace. „V pátek jsme měli v Růžené u Milevska možnost probrat organizaci a podmínky konání dětských táborů přímo s premiérem Andrejem Babišem a zástupci Asociace dětských táborů ČR. Toto setkání s panem premiérem bylo pro nás jako orgán ochrany veřejného zdraví velmi přínosné a na místě jsme dokázali s provozovateli prodiskutovat sporné momenty a zodpovědět jim řadu dotazů, které před zahájením sezóny letní dětské rekreace mají. U nás v kraji se rekreuje každé prázdniny až čtyřicet tisíc dětí, to je nejvíc ze všech krajů v ČR, kontrolujeme přes prázdniny největší počet zotavovacích akcí a máme samozřejmě zkušenosti. Ale tyto prázdniny budou úplně jiné, než všechny předešlé a naší prací je udělat maximum pro zdraví dětí. Jsme proto připraveni poskytovat maximální možné míře informační servis a konzultace organizátorům a táborovým zdravotníkům, ale i rodičům, od příštího týdne rozjíždíme provoz informační linky, ale je jasné, že budeme muset řešit každou zotavovací akci individuálně,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.