Aktivní senioři na Pražské křižovatce dostali ceny za rok 2021

Aktivní senioři, ocenění v rámci SenSenu z minulých let z našeho města, dostávají vždy na svůj svátek na Mezinárodní den seniorů dárek. V letošním roce to bylo pozvání na Pražskou křižovatku, do Kostela sv. Anny, na slavnostní vyhodnocení dalších seniorů a klubů Cenou Senior roku 2021.

Vyhlášení Seniora roku v Pražské křižovatce. | Foto: Hanka Rabenhauptová

V programu vystoupil Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou. „Výjimečné seniory a seniorské kluby z celé republiky ocenil při příležitosti Mezinárodního dne seniorů již po deváté projekt SenSen Nadace Charty 77. Seniorkou roku 2021 se stala Vilemína Svobodová z Loun, první místo v kategorii Nejlepší klub získal Klub Aktiv z Českých Budějovic. Celkem porota vybírala z osmi desítek nominací a mezi vítěze rozdělila 170 tisíc korun. Do Zlaté síně SenSenu vstoupil spoluzakladatel Semaforu Jiří Suchý,“ uvádí se v tiskové zprávě SenSenu. Slavnostním programem provázela Markéta Fialová. K poslechu hrál umělecký souboru divadla Semafor a zpíval Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Bonusem, který pro ně připravil SeniorPoint Prachatice byla návštěva výstavy IMAGINÁRIUM (Výtvarného a hravého světa Divadla bratří Formanů a jejich přátel) v Pražské tržnici. Nebylo plánováno a podařilo se na místě potkat se z jedním z autorů Matějem Formanem a jeho kamarádem kuchařem Romanem Vaňkem. Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech. Úžasný zážitek. Doporučujeme navštívit výstavu, která potrvá do 29. prosince. Hanka Rabehnauptová