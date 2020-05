Prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana využil nabídky a nechal dezinfikovat prostory jídelny.

Dekontaminace prostorů v Moravskoslezském kraji. | Foto: Petr Hadaščok

Dezinfikování prostor se v době šíření koronaviru skloňuje ve všech pádech. Novinku v podobě ručního aerosolového generátoru, která během několika málo minut zničí možná ohniska jakýchkoli virů, před několika dny zakoupil jako první v České republice Petr Hadaščok z Ovesného u Chrobol, majitel firmy Hadr & Kyblík, sro. „Hledal jsem něco, co by usnadnilo práci při likvidaci virů a bakterií, jež ulpívají na předmětech či površích. Tenhle přístroj mají ve svém vybavení armády NATO,“ vysvětlil s tím, že generátor používá také německý Bundeswehr. Jen pár dní po jeho firmě ho do výbavy zařadil HZS Moravskoslezského kraje. Pokud se zvolí správný prostředek, je možné přístroj využít jakk likvidaci virů lidských, tak zvířecích.