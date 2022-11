Žofie Ladmanová a Zdeňka Němečková jsou sestry, které se svými stánky navštěvují nejen adventní trhy už řadu let. "Mám tady stánek Sladký sen, nabízíme dorty a zákusky pro každého. Kamennou cukrárnu máme v Mělníku, ale jinak jezdím na trhy po celé republice," říká Žofie Ladmanová. Lidé podle jejích slov mají zájem a nakupují ve velkém. Loni to však bylo horší.

"Začalo to dobře, ale pak bohužel přišla omezení a muselo se zavřít. Způsobilo nám to velké komplikace. Naše zboží má totiž spotřebu pouze tři dny, takže jsme museli něco rozdat v rodině i u známých. Darovali jsme toho hodně i do dětských domovů. I tak jsme ale museli spoustu zboží vyhodit," vysvětluje a dodává, že ztráty byly opravdu obrovské.

"Ale zvedli jsme se z toho a dneska jsme tu znova," dodává s úsměvem. Na trhy jezdí už pět let a proto ji jen tak něco nevyvede z míry.

Její sestra Zdeňka Němečková pochází z Jindřichova Hradce a nyní bydlí v Brně. Na trh přivezla především různé maďarské speciality, slovenské sýry a produkty z domácích zabijaček.

"Letos je zájem velký, lidí chodí a nakupují. Loni to bylo špatné. Naštěstí máme provozovny v Brně a také naše zboží má mnohem delší trvanlivost, takže jsme nemuseli vyhazovat nic. Třeba taková čabajka vydrží bez problémů dva měsíce," uzavírá Zdeňka Němečková.

Na adventních trzích nechybí ani zvonek přání, zvonička, vyřezávané dobové panenky nebo živý kulturní program, který se z minulého nerealizovaného ročníku podařilo zachovat ze dvou třetin. Zahájí ho koncert 25. listopadu. „Otevřeme ho nostalgicky ikonou 80. let s vánočním programem Standou Hložkem,“ zve Lenka Střítecká z pořadatelské firmy Art4Promotion.

Mezi dalšími interprety mají být českobudějovičtí a jihočeští umělci, jako další hosté vystoupí i jiné populární osobnosti. Uslyšíte například kapelu Nezmaři, Petru Černockou, Annu Slováčkovou nebo českobudějovickou stálici Dudlajda, která zakončí program příští pátek.

Pohledem z vyhlídkového kola se můžete kochat denně od 10 do 21 hodin. V období před začátkem živých vystoupení bude vánoční atmosféru tvořit reprodukovaná hudba.