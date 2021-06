Z města se rázem stalo bludiště, se kterým má mnohdy potíž i domorodec. Včera se k tomu všemu přidala krátkodobá uzavírka v Pivovarské ulici, kde jiná parta řemeslníků opravovala kanalizační vpusť. Kolony jsou po celém městě.

Kdo by se bál únikové hry ve sklepení historického centra, může vyrazit kolem třetí autem do ulic města Prachatice. Zažije únikovku při tom, když chce dojet z panelového sídliště na sídliště Pod Lázněmi. A to ještě bude Xterra.