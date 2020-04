Kdo nás v uplynulých dnech na Prachaticku opustil:

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Blažena Slípková (83 let, Husinec), František Troják (74 let, Lažiště), Jaroslav Kabát (78 let, Lhenice), Marie Pitálková (69 let, Strunkovice nad Blanicí), Danuše Pudivítrová (83 let, Prachatice), Drahomíra Dolejšková (87 let, Prachatice).