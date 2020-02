Ludmila Vaněčková (90 let, Buk), Marie Pelcmanová (85 let, Vimperk),

Marie Grabmüllerová (95 let, Stachy).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Dana Svobodová (62 let, Všeteč), Anděla Ženíšková (82 let, Švihov), Josef Bihary (65 let, Volary), Anna Suchá (90 let, Kůsov), Bohuslav Král (74 let, Dolní Kožlí).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Věra Matějičková (92 let, Čkyně).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí