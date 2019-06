Ludmila Štroblová (73 let, Říhov).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Ladislav Volf (81 let, Prachatice), Anna Nachlingerová (76 let, Chroboly), Miroslav Pešek (62 let, Netolice), Jan Blaško (83 let, Volary), Miloslava Kotrcová (76 let, Praha), Antonín Janošťák (86 let, Hlásná Lhota), Růžena Podlešáková (86 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice